ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
385
Время на прочтение
2 мин

Посланники Трампа приехали на разговор с Путиным: в Кремле назвали темы

По информации Кремля, главной темой разговора станет урегулирование войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер

Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят мирное урегулирование в Украине.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрия Ушаков, которого цитируют российские медиа.

Уиткофф и Кушнер сегодня проведут встречу с Путиным в Кремле. Переговоры пройдут после второго раунда контактов в Абу-Даби.

По словам Ушакова, во время встречи стороны поднимут вопросы, связанные с поиском путей завершения войны в Украине.

«Мы будем обсуждать сегодня разные вопросы, идущие к мощному регулярному кризису вокруг Украины. Все вопросы, связанные с достижением мирного урегулирования«, — сказал помощник Путина.

Он также заявил журналистам, что европейские страны не определились с представителем, который будет вести переговоры по урегулированию войны. По словам Ушакова, решение о том, с кем именно европейцы будут поддерживать контакты, пока не принято.

После встречи с Путиным спецпосланники американского лидера планируют направиться в Дублин, где проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби — какой результат

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби состоялся двухдневный раунд мирных переговоров с участием Украины, России, США и европейских партнеров. Главным конкретным результатом встречи стала договоренность о новом масштабном обмене пленными (ориентировочно 1000 на 1000 или 1500 на 1500), детали которого объявят впоследствии.

Переговоры были сложными из-за жестких требований российской стороны. Москва отвергла призывы к немедленному прекращению огня и предложению Киева по энергетическому и черноморскому перемирию, продолжила требовать новой архитектуры безопасности в Европе и выдвигать территориальные претензии. Украинская делегация держит детали обсуждений в тайне, но ее член Давид Арахамия отметил, что есть шанс найти решение к Новому году.

Уиткофф и Кушнер сообщили о значительном прогрессе по гарантиям безопасности для Украины и анонсировали на 12 ноября свою встречу с Путиным для обсуждения итогов встреч в ОАЭ, после чего намерены встретиться с Зеленским.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie