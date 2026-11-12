Посланники Трампа приехали на разговор с Путиным: в Кремле назвали темы

Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер / © Associated Press

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Специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят мирное урегулирование в Украине.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрия Ушаков, которого цитируют российские медиа.

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Уиткофф и Кушнер сегодня проведут встречу с Путиным в Кремле. Переговоры пройдут после второго раунда контактов в Абу-Даби.

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По словам Ушакова, во время встречи стороны поднимут вопросы, связанные с поиском путей завершения войны в Украине.

«Мы будем обсуждать сегодня разные вопросы, идущие к мощному регулярному кризису вокруг Украины. Все вопросы, связанные с достижением мирного урегулирования«, — сказал помощник Путина.

Он также заявил журналистам, что европейские страны не определились с представителем, который будет вести переговоры по урегулированию войны. По словам Ушакова, решение о том, с кем именно европейцы будут поддерживать контакты, пока не принято.

После встречи с Путиным спецпосланники американского лидера планируют направиться в Дублин, где проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Трехсторонние переговоры в Абу-Даби — какой результат

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби состоялся двухдневный раунд мирных переговоров с участием Украины, России, США и европейских партнеров. Главным конкретным результатом встречи стала договоренность о новом масштабном обмене пленными (ориентировочно 1000 на 1000 или 1500 на 1500), детали которого объявят впоследствии.

Переговоры были сложными из-за жестких требований российской стороны. Москва отвергла призывы к немедленному прекращению огня и предложению Киева по энергетическому и черноморскому перемирию, продолжила требовать новой архитектуры безопасности в Европе и выдвигать территориальные претензии. Украинская делегация держит детали обсуждений в тайне, но ее член Давид Арахамия отметил, что есть шанс найти решение к Новому году.

Уиткофф и Кушнер сообщили о значительном прогрессе по гарантиям безопасности для Украины и анонсировали на 12 ноября свою встречу с Путиным для обсуждения итогов встреч в ОАЭ, после чего намерены встретиться с Зеленским.

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