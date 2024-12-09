После 14 лет войны и падения диктаторского режима народ Сирии может построить будущее – генсек ООН

Предстоит еще много работы.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что после 14 лет жестокой войны и падения диктаторского режима народ Сирии может воспользоваться исторической возможностью построить стабильное и мирное будущее.
Об этом говорится в его заявлении, пишет Укринформ.
По словам Гутерреша, будущее Сирии должны определять сами сирийцы. "Мой специальный посланник ( Гейр Педерсен – ред. ) будет работать с ними в этом направлении", — заверил он.
Генсек ООН отметил, что предстоит еще много работы для обеспечения «упорядоченного политического перехода к обновленным институтам».
Он призвал к спокойствию и избеганию насилия в это чуткое время. Неприкосновенность дипломатических и консульских помещений и персонала должна уважаться во всех случаях в соответствии с международным правом, добавил Гутерреш.
"Суверенитет, единство, независимость и территориальная целостность Сирии должны быть восстановлены… Мы остаемся преданны делу помощи сирийцам в развитии страны, где примирение, справедливость, свобода и процветание является общей реальностью для всех", — подчеркнул генсек ООН.
Напомним, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал израильским силам захватить районы Сирии в буферной зоне Голанских высот.
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