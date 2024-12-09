После 14 лет войны и падения диктаторского режима народ Сирии может построить будущее – генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что после 14 лет жестокой войны и падения диктаторского режима народ Сирии может воспользоваться исторической возможностью построить стабильное и мирное будущее.

Об этом говорится в его заявлении, пишет Укринформ.

По словам Гутерреша, будущее Сирии должны определять сами сирийцы. "Мой специальный посланник ( Гейр Педерсен – ред. ) будет работать с ними в этом направлении", — заверил он.

Генсек ООН отметил, что предстоит еще много работы для обеспечения «упорядоченного политического перехода к обновленным институтам».

Он призвал к спокойствию и избеганию насилия в это чуткое время. Неприкосновенность дипломатических и консульских помещений и персонала должна уважаться во всех случаях в соответствии с международным правом, добавил Гутерреш.

"Суверенитет, единство, независимость и территориальная целостность Сирии должны быть восстановлены… Мы остаемся преданны делу помощи сирийцам в развитии страны, где примирение, справедливость, свобода и процветание является общей реальностью для всех", — подчеркнул генсек ООН.

Также читайте В Сирии повстанцы освободили заключенных одной из самых больших тюрем страны

Напомним, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал израильским силам захватить районы Сирии в буферной зоне Голанских высот.

Читайте также: