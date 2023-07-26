После ареста Гиркина оккупанты начали бежать в Россию

Недавние аресты террористов Игоря Стрелкова и Павла Губарева повлияли на общие настроения коллаборантов и российских гастролеров в оккупационных администрациях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления на собственном сайте.

Так, среди гауляйтеров распространяется практика взятия "отпусков" по состоянию здоровья, чтобы отсидеть дома процесс "кадровых чисток". В настоящее время большая часть кремлевских кураторов вообще отбыла в Россию.

Такая неопределенность в отдельных случаях уже привела к фактической блокировке работы оккупационных администраций. Однако Москва не может исправить ситуацию, ведь политика кремля и есть причина такой ситуации.

Напомним, на временно оккупированном полуострове распространяются параноидальные настроения среди захватчиков. Причиной стали недавние взрывы на керченском мосту, ведь оккупанты подозревают работников моста в содействии организаторов взрывов.

Напомним, что задержание в России террориста Игоря Гиркина свидетельствует о борьбе российских властей с правой оппозицией.