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После ареста Гиркина оккупанты начали бежать в Россию

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
14к
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После ареста Гиркина оккупанты начали бежать в Россию

Гиркина арестовали / Фото: Associated Press

Недавние аресты террористов Игоря Стрелкова и Павла Губарева повлияли на общие настроения коллаборантов и российских гастролеров в оккупационных администрациях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления на собственном сайте.

Так, среди гауляйтеров распространяется практика взятия "отпусков" по состоянию здоровья, чтобы отсидеть дома процесс "кадровых чисток". В настоящее время большая часть кремлевских кураторов вообще отбыла в Россию.

Такая неопределенность в отдельных случаях уже привела к фактической блокировке работы оккупационных администраций. Однако Москва не может исправить ситуацию, ведь политика кремля и есть причина такой ситуации.

Напомним, на временно оккупированном полуострове распространяются параноидальные настроения среди захватчиков. Причиной стали недавние взрывы на керченском мосту, ведь оккупанты подозревают работников моста в содействии организаторов взрывов.

Напомним, что задержание в России террориста Игоря Гиркина свидетельствует о борьбе российских властей с правой оппозицией.

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Дата публикации
Просмотры
14к
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