После атаки дроном Россия пригрозила Румынии ответом: подробности
Агрессорка Россия возмутилась решением Румынии закрыть их консульство.
Москва дерзко пригрозила Румынии ответом из-за закрытия генконсульства России, которое произошло из-за атаки российского дрона по дому в городе Галац.
Об этом заявила представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова.
Чиновник очень взволновал и возмутил закрытие консульства РФ в румынской Констанце. Она своей скандальной манере пригрозила «ответом».
«Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон-грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», — нагло пригрозила Захарова.
Ситуацию с инцидентом, возникшим именно из-за действий Москвы, она вызывающе назвала «шумом» и «старанием отвести внимание» вроде бы от удара Украинры по Старобельску.
Напомним, после атаки дрона РФ по дому в Румынии власти созвали экстренное заседание Высшего совета обороны страны. Кроме того, из-за атаки и «нарушения суверенитета» страны Бухарест срочно обратился к НАТО и ЕС.
После заседания Высшего совета обороны президент Никушор Дан решил закрывать консульство РФ в городе Констанца. Инцидент он назвал «серьезным» и наголосил, что вся ответственность лежит на России, стране, более четырех лет ведущей агрессивную войну против Украины».