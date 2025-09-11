После атаки на Польшу Сикорский сделал тревожное заявление по срокам войны в Украине

Радослав Сикорский. / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин пойдет на мир, когда поймет, что не может победить приемлемую цену.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM, пишет The Guardian.

Именно поэтому, подчеркивает он, разговоры о достижениях соглашения с Кремлем фактически затягивают войну. Это, говорит Сикорский, подкрепляет веру Путина в то, что он может достичь политически того, чего его армия не в состоянии достичь в Украине.

"Я не отношусь к тем, кто верит в скорые решения. Это колониальная война. Исторически такие войны обычно продолжались около десяти лет", - высказался польский дипломат.

Сикорский отмечает, что фюрер Кремля ведет гибридную войну по всей Европе. По его словам, на самом деле цели Путина "амбициознее, чем думают некоторые люди".

"Он не только хочет доминировать в Украине, но и вытеснить Соединенные Штаты из Европы и расколоть Альянс", - подчеркнул глава МИД Польши.

Как сообщалось, на фоне падения дронов в Польше Сикорский заявил , что страна может столкнуться с более серьезными нарушениями своего воздушного пространства дронами РФ, чем произошедшие ночью 10 сентября. Политик подчеркнул, что не может «притворяться, что хуже быть не может».

Напомним, ранее спикер президента-диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готовится дальше вести войну. По его словам, "готова добиваться своих целей в отношении Украины мирным путем", но сейчас вроде бы такая возможность отсутствует. Именно поэтому Москва будет "продолжать спецоперацию".