После атаки РФ Зеленский отменяет часть визита в ЮАР и возвращается в Украину

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил часть программы визита в ЮАР и после встречи с президентом Рамафосой немедленно возвращается в Украину.

Об этом сообщил сам президент.

«Украина пережила масштабную воздушную атаку — более 200 воздушных целей. Это ракеты, баллистика и дроны. Есть разрушения, есть потери в нашей столице. Есть разрушения в других регионах. Более 80 человек получили ранения. Пока еще продолжаются спасательные операции. Из-за российской атаки я решил сократить программу визита в ЮАР, но я поручил министру иностранных дел провести все планировавшиеся встречи», — сказал он.

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Президент также напомнил, что Украина была готова прекратить огонь не только на Пасху.

Напомним, Зеленский 24 апреля прибыл в Южно-Африканскую Республику для переговоров с президентом Сирилой Рамафосой.

Российские войска ночью, 24 апреля, нанесли комбинированный удар по Украине. По данным МВД, под массированным ударом РФ были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая, Сумщина и Запорожье, больше всего пострадал Киев.

В целом воздушные силы обнаружили 215 воздушных целей.