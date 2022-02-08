После более пятичасовых переговоров с Путиным Макрон отправился погулять по Красной площади

После более пятичасовых переговоров с Путиным Макрон отправился погулять по Красной площади

Утром он отправится в Киев.

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, продолжавшихся более пяти часов, решил совершить прогулку по Красной площади, перед тем как отправиться в отель.

Об этом пишет ТАСС.

Французского лидера сопроводила его делегация.

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Макрон прибыл в Москву в понедельник. На встрече с Владимиром Путиным президента Франции Эммануэля Макрона кормили ухой, осетриной, олениной и грушевым пирогом.

После прогулки по Красной площади Макрон остановился на ночь в отеле в центре Москвы. Утром он отправится в Киев.

Ранее Макрон рассказал, о чем будет общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что Макрон убежден, что ближайшие дни будут решающими для стабилизации ситуации и деэскалации.

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