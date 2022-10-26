"После большой паузы есть шаги вперед": Зеленский заявил, что доволен сотрудничеством с Израилем

Президент Владимир Зеленский заявил, что в последнее время удовлетворен качеством диалога между Украиной и Израилем.

Об этом глава государства заявил после встречи с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

"Скажу вам честно, я доволен в последние дни. Мы начали работать. Не буду говорить деталей, потому что работали наши разведки, но я хочу сказать: после большой паузы я вижу эти шаги вперед", — отметил Зеленский.

Он признал, что ожидал более тесного сотрудничества с Израилем с самого начала полномасштабного вторжения.

"Нам нужна помощь и политическое лидерство Израиля. И, как я сказал, в последние дни это началось", – сказал президент, отметив положительный трек по Израилю.

Позиция Израиля по поводу войны в Украине

Израиль с начала полномасштабного вторжения РФ решил не оказывать летальную помощь Киеву, несмотря на все просьбы.

Киев просил Израиль предоставить системы противовоздушной обороны, учитывая успех израильского "Железного купола", а также дальнобойные зенитные ракетные комплексы "Барак-8". Однако Израиль отказался от этого, не желая "провоцировать Россию".

В результате этого президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине. Израильская сторона ответила, что слова президента Владимира Зеленского об отсутствии военной помощи со стороны Тель-Авива "не отражают полную картину". В частности, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что, мол, его страна оказывает немалую гуманитарную помощь.

Однако недавно The New York Times сообщало, что Израиль стал помогать Украине бороться с иранскими дронами. Израильская сторона предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, утверждают журналисты.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заверил в поддержке украинского народа, но о средствах противовоздушной обороны, необходимых для защиты от иранских дронов, не упомянул.

Глава израильской оппозиционной партии "Ликуд", бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал рассмотреть вопрос предоставления Украине оружия, если снова станет премьером.