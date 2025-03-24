После диалога с россиянами США встретятся с украинской делегацией – The Guardian

Американские и российские переговорщики сели для переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) по частичному прекращению огня в Украине. Ожидается, что после встречи пройдет еще один раунд переговоров между командами США и Украины.

Об этом пишет The Guardian.

В издании отмечают, что на отдельных встречах планируется обсудить детали приостановки атак на энергетические объекты, гражданскую инфраструктуру и в Черном море для обеспечения безопасного коммерческого судоходства.

"Президент России Владимир Путин на прошлой неделе согласился прекратить удары по энергетическим объектам Украины на 30 дней после продолжительного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Но существует постоянная неразбериха относительно того, что такое энергетическая инфраструктура, и Киев настаивает на том, чтобы железные дороги и железные дороги были защищены". тики.

Ранее речь шла о том, что соглашение о прекращении огня с Россией не будет работать.

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