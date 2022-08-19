После двухмесячного перерыва Макрон снова позвонил Путину: о чем говорили

Через два месяца перерыва президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину.

Стороны обсудили вопросы Запорожской АЭС и российской войны в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин и Макрон обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины. В частности, стороны говорили о Запорожской АЭС, постоянно обстреливаемой российскими оккупантами. Пресс-служба Кремля отмечает, что стороны "указали важность направления миссии МАГАТЭ на станцию".

Напомним, Россия отказалась от предложения генсека ООН Антониу Гутерреша создать демилитаризованную зону вокруг оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Читайте также: