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После двухмесячного перерыва Макрон снова позвонил Путину: о чем говорили

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После двухмесячного перерыва Макрон снова позвонил Путину: о чем говорили

Фото: Associated Press

Через два месяца перерыва президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину.

Стороны обсудили вопросы Запорожской АЭС и российской войны в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин и Макрон обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины. В частности, стороны говорили о Запорожской АЭС, постоянно обстреливаемой российскими оккупантами. Пресс-служба Кремля отмечает, что стороны "указали важность направления миссии МАГАТЭ на станцию".

Напомним, Россия отказалась от предложения генсека ООН Антониу Гутерреша создать демилитаризованную зону вокруг оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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