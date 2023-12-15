"После этого шага еще будут следующие": Зеленский прокомментировал решение о начале переговоров о вступлении в ЕС

Сегодня – решение о начале переговоров о вступлении в ЕС, говорится в обращении украинского президента Владимир Зеленского.

"После этого шага еще будут следующие. Это большая работа – интегрировать государство, все институции, все нормы в Евросоюз. Но сделаем. Украина уже не раз доказывала, на что мы способны. Будет и другое победное решение – будет время, когда сможем отпраздновать вступление. Украины в Евросоюз", — заявил глава украинского государства.

"Сейчас в Украине у многих приподнятое настроение, и это важно, это мотивация. И я поздравляю всех вас, каждого и каждую, с тем, что удалось. Удалось всем нам, кто единством Украины укрепляет единство всей Европы. Я хочу особо поблагодарить всех наших ребятам, всем мужчинам и женщинам, которые бились и дерутся ради Украины, которые сейчас в боях, которые защищают волю Украины, помогают нашим воинам – лечат, тренируют, завозят оружие, производят оружие. было бы невозможно без той героической смелости наших людей, нашего народа, которая так воодушевляет весь мир", — добавил глава украинской нации.

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"Что бы ни происходило — работаем, бьемся и увеличиваем силу Украины. Верьте в свои силы! Слава Украине!", — резюмировал президент.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан намеревался заблокировать решение саммита ЕС по поводу начала официальных переговоров о вступлении с Украиной, наложив вето. Впрочем, как отметила президент Европейского парламента Роберта Мецола, в зале "есть люди, которые умеют убеждать".

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