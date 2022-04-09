После геноцида в Буче Европейский Союз предоставит оборудование для сбора доказательств военных преступлений России в Украине

После геноцида в Буче Европейский Союз предоставит оборудование для сбора доказательств военных преступлений России в Украине

Будут фиксировать не только преступления российских оккупантов, совершенные в Буче.

Европейский Союз проведет обучение и предоставит оборудование для сбора доказательств военных преступлений России в Украине и передачи их в Международный уголовный суд.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель, — пишет Укринформ.

"Для того чтобы подать материалы, нам нужно их собрать, нужно собрать доказательства, свидетельства тех грубых действий, которые были совершены не только в Буче, но и в других местах, поэтому мы должны работать совместно за вами, совместно с Генеральным прокурором. Мы должны провести обучение, предоставить необходимое оборудование, научить тем возможностям проводить расследование, чтобы все это тщательно задокументировать", — отметил Боррель.

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Также Евросоюз отдельно предусмотрел 7 млн. евро, чтобы это провести и собрать доказательства для представления их в Международный уголовный суд.

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