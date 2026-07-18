После громкого конфликта Украина и Польша заявили о новых шагах в отношениях: детали

Андрей Сибига. / © Владимир Зеленский

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Украина и Польша договорились продолжать развитие стратегического партнерства и углубить двусторонний диалог.

Об этом сообщил и.о. главы МИД Андрей Сибига.

«Украина стремится к крепкому стратегическому партнерству с Польшей, основанному на взаимном уважении, доверии и добрососедских отношениях. Это отвечает интересам обеих наших стран и важно для безопасности Европы», — подчеркнул он.

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Кроме того, стороны обсудили дальнейшие шаги в историческом диалоге между Киевом и Варшавой. Украинская сторона, отмечает Сибига, готова к открытому и профессиональному сотрудничеству, основанному на чествовании памяти всех жертв и ответственности перед будущими поколениями.

Стороны договорились усиливать дипломатическое взаимодействие, расширять контакты между обществами и развивать практическое сотрудничество.

Польша поддерживает Украину с первого дня полномасштабного вторжения России. Мы глубоко ценим эту поддержку и остаемся убеждены, что честный диалог и взаимное уважение сделают наше партнерство еще крепче», — добавил дипломат.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал пять шагов для преодоления исторических споров. Также он подчеркнул, что Польша поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения. Одним из пунктов является принятие решения по дипломатическому направлению.

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В то же время, премьер-министр Польши Дональд Туск поздравил предложения Зеленского , направленные на активизацию украинско-польских отношений. По его словам, готова к «серьезному и дружественному диалогу».

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