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После инициативы о признании "ЛДНР" Козак намекнул Путину о "присоединении Донбасса": что ответил глава Кремля

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После инициативы о признании "ЛДНР" Козак намекнул Путину о "присоединении Донбасса": что ответил глава Кремля

Associated Press

Кремлевский куратор Донбасса сделал циничное заявление по поводу ОРДЛО.

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, являющийся главным переговорщиком и куратором урегулирования ситуации на оккупированных территориях Донбасса, на заседании Совета безопасности пытался высказаться по поводу "присоединения" ОРДЛО, но Владимир Путин проигнорировал его мнение, сказав, что сейчас следует ограничиться его выступлением.

Об этом стало известно по трансляции заседания.

Представитель Москвы в "нормандии" в течение нескольких минут пытался доказать традиционную кремлевскую пропаганду о якобы "неспособности Киева выполнять минские договоренности". Затем Козак спросил, хочет ли президент РФ Владимир Путин услышать его мнение по поводу "присоединения Донбасса".

"Владимир Владимирович, это здесь или потом? Я хотел просто ответить на вопрос – присоединять или не присоединять Донбасс? Что делать дальше? Как это использовать в переговорах с Западом? Потому что это такая серьезная проблема", — высказался Козак.

В ответ Путин сказал: "Гмм… И что?" После этого глава Кремля решил остановить Казака, заметив, что следует ограничиться только выступлением.

"Давайте ограничимся пока вашим выступлением по переговорному процессу в рамках Минских соглашений и вашей оценкой перспектив. Мы так поняли, что, по вашему мнению, перспектив никаких нет. Спасибо", — добавил Путин.

Напомним, Путин сегодня примет решение о признании "ЛДНР".

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