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После контактов США и Зеленского в Кремле сделали неожиданное заявление и озвучили свою позицию
В Кремле пожаловались на Европу, которая, мол, не стремится к окончанию войны.
В Кремле заявляют о паузе в посредничестве США по мирному процессу в Украине. В то же время контакты проходят и с Москвой, и с Киевом.
Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.
По его словам, американская сторона пока не доводила до Кремля информацию об итогах разговора спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мол, если там были «какие-то новации», о которых должна знать РФ, Вашингтон все сообщит.
Песков дерзко отверг посредничество Европы, потому что якобы они «далеки от готовности быть посредниками». Представитель «фюрера» даже традиционно бросил обвинения в адрес государств, потому что они сконцентрируются «на продолжении войны, а не на мирных переговорах».
«Начинать посреднические усилия по выдвижению России каких-то условий — это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо», — нагло заявил он.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с посланниками Трампа на фоне отказа Путина от встречи. Вашингтон и Киев готовятся к активизации дипломатических усилий по завершению войны уже в ближайшие недели
Мирные переговоры — последние новости
Источники израильского издания Ynet сообщили, что иерусалимский православный патриарх Феофил III может выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. Президент США Дональд Трамп вроде бы согласовал его кандидатуру.
В то же время Кремль в очередной раз отверг предложения о мире. В то же время Россия продолжает подтверждать приверженность «договоренностям», которых Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация якобы достигли на саммите на Аляске в августе 2025-го.
The Telegraph пишет о том, что Владимир Путин упустил шанс на выгодное мирное соглашение. Ведь успехи ВСУ и проблемы РФ только усиливают давление на Кремль. Именно поэтому для России все будет только ужаснее.