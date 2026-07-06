После кровавой атаки на Киев: Трамп неожиданно заявил, что Путин «хочет закончить войну»

Трамп подтвердил, что будет обсуждать финал войны с Зеленским в Анкаре. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп после кровавого удара РФ по Киеву этой ночью неожиданно заявил, что Путин якобы хочет окончить войну в Украине.

Такое заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, почему Владимир Путин после разговора с ним не испытывает давления и продолжает нападать на украинцев.

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«Он [Путин] действительно испытывает давление. Он хочет это кончить и Украина хочет это кончить. И мы ведем переговоры и посмотрим, сможем ли мы это завершить. Это ужасное дело», — сказал президент США.

Также он еще раз похвастался, что закончил восемь войн. Трамп повторил, что надеялся, что войну в Украине будет легче всего закончить, а оказалось наоборот.

«Но это та ситуация [война в Украине], в которой, как я думаю, мы подбираемся гораздо ближе, чем люди понимают. И президент Путин хочет, чтобы это кончилось. Я вам это скажу очень жестко. Президент Зеленский действительно сейчас тоже хочет, чтобы это закончилось», — говорит глава Белого дома.

Трамп подтвердил, что на саммите НАТО в Анкаре будет говорить с Зеленским о завершении войны.

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«И я думаю, мы это получим — я думаю, мы это завершим. Это была ужасная ситуация. Подумайте об этом. 25 000 человек — 2 месяца назад было убито 25 000 человек. За один месяц — солдаты. В прошлом месяце установил рекорд. 36 000 человек были убиты за один месяц. Молодые солдаты они идут на войну и гибнут еще до первых выходных… Так что у меня был очень хороший разговор [с Путиным], и я думаю, мы близки к тому, чтобы это завершить», — заявил президент США.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Киеву. По последним данным, известно о 15 погибших и более 50 пострадавших. Также на местах атак разыскивают людей.

Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах.

В Сети показали жуткие последствия удара по Киеву.

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Кроме того, в Вишневом под Киевом удар уничтожил около 5 улиц.

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