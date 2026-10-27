После лет российских ударов: ООН признала атаки РФ на энергетику преступлениями против человечности

Удары РФ по энергетике Украины признаны преступлениями против человечности: выводы ООН / © t.me/Denys_Smyhal

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Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине установила, что Россия совершила военные преступления и преступления против человечности, систематически нанося удары по украинской энергетической инфраструктуре. Кроме того, следователи обнаружили доказательства торговли людьми из 29 стран, которых обманом и принуждением привлекали в российскую армию для участия в войне против Украины.

Об этом сообщается в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по итогам нового доклада Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, представленного Генеральной Ассамблее ООН.

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Российские удары по энергетике Украины: что установила ООН

В ходе расследования Комиссия изучила последствия масштабных атак российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины, в частности зимой 2025–2026 годов. Также эксперты проанализировали последствия ударов, которые Россия наносит с осени 2022 года.

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По выводам следователей, на протяжении этих лет российские атаки становились всё чаще и интенсивнее, а их география расширялась. Вооруженные силы РФ одновременно применяли сотни ракет и беспилотников, нанося значительный ущерб украинской энергосистеме.

Особенно тяжелыми были последствия обстрелов прошлой зимой, когда температура воздуха опускалась до минус 21 градуса. Из-за повреждений энергетических объектов миллионы украинцев в течение длительного времени оставались без света, тепла, водоснабжения и газа.

Председатель Комиссии Эрик Мёзе подчеркнул, что с приближением нового холодного сезона российские атаки вновь усилились. По его словам, это создает серьезную угрозу для жизни и здоровья гражданского населения.

Украинцы рассказали ООН о жизни без отопления и электричества

Для подготовки доклада Комиссия собрала показания 255 человек, переживших энергетический кризис в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Запорожской и Житомирской областях.

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В частности, 53-летний житель Киева рассказал, что во время сильных морозов боялся засыпать, поскольку не был уверен, что проснется.

«Самое страшное было заснуть и не проснуться; страх умереть от холода был подобен пыткам», — поделился мужчина.

Особенно уязвимыми оказались пожилые люди и лица с ограниченной подвижностью. Из-за постоянных отключений электроэнергии они рисковали застрять в лифтах, поэтому часто не могли спуститься в укрытия во время воздушных тревог.

Некоторые люди были вынуждены оставаться в холодных квартирах без воды, электричества, необходимых лекарств и доступа к медицинскому оборудованию.

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«Я лежала, замерзшая и голодная, без лекарств, без всего», — рассказала 74-летняя жительница столицы.

Ситуация была сложной и для семей с детьми. Из-за энергетического кризиса школы долгое время не работали, что мешало обучению. В то же время отсутствие отопления в жилых помещениях приводило к заболеваниям среди детей.

В Комиссии подчеркнули, что постоянное пребывание на холоде, отсутствие основных коммунальных услуг и необходимость ежедневно искать способы выживания негативно сказывались как на физическом, так и на психическом здоровье украинцев.

Атаки РФ на энергетику признаны преступлениями против человечности

По оценке Комиссии ООН, российское военное командование осознавало, что объекты теплоснабжения, которые становились целями ударов в крупных населенных пунктах, являются жизненно необходимыми для гражданского населения, особенно в зимний период.

Следователи также обратили внимание на официальные заявления представителей российских властей, которые сообщали о предстоящих атаках и ссылались на планы их проведения.

Согласно выводам Комиссии, собранные доказательства свидетельствуют о том, что удары по украинской энергетике были преднамеренными и наносились в соответствии с государственной политикой РФ.

Их целью, как установили следователи, было лишение гражданского населения электроэнергии и других жизненно важных услуг, зависящих от энергоснабжения, а также причинение людям страданий.

На основании этих выводов Комиссия квалифицировала преднамеренные удары по гражданским объектам как военные преступления, а систематические атаки на энергетическую инфраструктуру — как преступления против человечности в форме других бесчеловечных деяний.

«Комиссия также рассмотрела нападения украинских вооружённых сил на энергетическую инфраструктуру в Российской Федерации и на оккупированных территориях Украины. Однако она не смогла дополнительно расследовать последствия таких нападений, поскольку Российская Федерация не предоставила доступ к информации или не ответила на запросы Комиссии», — отмечается в пресс-релизе.

Россия вербовала иностранцев для войны против Украины

Еще одним направлением расследования стало вербовка граждан других государств в российскую армию.

Комиссия ООН заявила о наличии убедительных доказательств того, что российские власти занимались торговлей людьми из 29 стран, прибегая к обману и принуждению.

Согласно данным расследования, вербовка осуществлялась через посредников и агентства, работавшие в разных странах мира. Они представлялись законными компаниями, деятельность которых якобы одобрена государством, и организовывали оформление виз и проездных документов.

В некоторых случаях представители агентств даже сопровождали завербованных мужчин во время поездки в Россию.

Однако по прибытии иностранцев заставляли подписывать контракты с Министерством обороны РФ, составленные на русском языке.

Жена одного из завербованных мужчин из Карибского бассейна рассказала Комиссии, что у её мужа отобрали паспорт и под давлением заставили подписать документы.

«Они забрали его паспорт и просто сказали ему подписать контракт здесь, здесь и здесь. Он был только на русском языке», — рассказала 35-летняя женщина.

После этого мужчин отправляли на передовую в Украину, где поручали выполнять опасные боевые задачи.

По данным Комиссии, многие завербованные иностранцы погибли или пропали без вести. Другие сдались в плен или были захвачены украинскими военными и получили статус военнопленных.

Следователи также установили высокий уровень координации между агентами, действовавшими в разных частях мира, и представителями российских властей.

По итогам расследования Комиссия пришла к выводу, что такие действия нарушают международное право в области прав человека.

В итоге Комиссия ООН призвала Россию прекратить нападения на гражданское население и гражданские объекты, а также освободить из рядов российской армии всех людей, ставших жертвами торговли людьми.

Напомним, ранее в ООН сообщали, что за первые восемь месяцев 2026 года число погибших и раненых гражданских лиц в Украине превысило показатель за весь 2025 год. Отмечается, что за январь–август 2026 года ООН подтвердила 15 280 гражданских жертв войны в Украине — 2 222 человека погибли, ещё 13 058 были ранены.

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