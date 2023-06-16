После летних каникул: Дания будет учить украинских летчиков на истребителях F-16

Обучение будет проходить в Южной Ютландии, где базируются датские истребители этого класса.

Дания будет обучать украинских лётчиков на истребителях F-16, даже предоставив доступ к своей авиабазе.

Об этом заявил и.о министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в интервью TV2, пишет Укринформ.

По его словам, Дания совместно с Нидерландами разработала план обучения украинских военнослужащих на истребителях F-16. Также Троэльс Лунд Поульсен добавил, что надеется на поддержку других стран, которые помогут ей представить более конкретный план учений.

«Разработанный совместно с Нидерландами план предусматривает обучение украинцев на F-16 на датской базе военно-воздушных сил Скрюдструп в Южной Ютландии, где базируются датские истребители этого класса», – сказал он.

И. о. министра обороны заявил, что обучение украинских пилотов, вероятно, начнется после летних каникул. В то же время, сколько пилотов сможет принять страна, Поульсен не уточнил.

Напомним, что ранее сообщалось, что пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украина получит от западных партнеров истребители F-16, однако когда это произойдет — вопрос остается открытым.

Отметим, что Украина может получить от западных партнеров не только истребители F-16, но и F-18. Речь идет о десятках единиц самолетов.

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