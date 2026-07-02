После массированного удара по Киеву у Путина сделали заявление с новыми угрозами

Владимир Путин. / © Associated Press

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После ночной смертельной атаки на Киев Кремль сделал циничное заявление и разразился новыми угрозами.

Новое дерзкое заявление сделал спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

Пресссекретарь диктатора нагло высказался, мол, Москва продолжит усиливать давление на Киев, «чтобы достичь поставленных целей».

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Вероятно, «давлением» Песков считает удары российских ракет и БпЛА по жилым домам, а также убийства украинцев — как ночью в Киеве. Ведь его заявление прозвучало в ответ на предложение главного дипломата ЕС Каи Каллас о том, что после этого массированного удара следует усилить санкции против Москвы.

Заметим, что представитель Кремля вслед за Минобороны лживо заявил, что якобы «ответный удар» российские войска наносили «исключительно по военным или околовоенным объектам». Он даже и словом не оговорился, что прямо в собственных домах в Киеве ракеты и дроны РФ убили около 20 человек.

Кроме того, пресс-секретарь «фюрера» бросил обвинения в адрес Европы. По его мнению, якобы эскалация со стороны Европы в отношении РФ «заставляет Москву планировать дополнительные меры по обеспечению безопасности государства».

Как сообщалось, после ночного удара по Киеву Кая Каллас призвала расширить санкции против компаний, поддерживающих военно-промышленный комплекс Москвы. По ее словам, «одних слов осуждения не остановит атаки на Киев». В то же время важна постоянная военная поддержка Украины и усиление давления на Москву.

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Напомним, после смертоносной атаки на Киев Россия цинично заявила об «ответном ударе». В Минобороны утверждают, что якобы нанесли «высокоточные удары» только по военным объектам. В то же время, российская атака унесла жизни мирных жителей, разрушила жилые дома и повредила гражданскую инфраструктуру.

Дата публикации 11:00, 02.07.26 Количество просмотров 57 Киев в пожарах, дыме и руинах! Разрушены квартиры и целых подъезды! Вживую с мест попаданий!

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