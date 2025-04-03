Кирилл Молчанов / © скриншот с видео

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Спецоперация СБУ по Молчанову — первый случай, когда удалось задержать в ЕС и перевезти в Украину российского агента информационной сферы.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Политолог подчеркнул, что медведчуковский пропагандист Молчанов давно работал на Кремль.

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«Постоянный участник пропагандистских ток-шоу на российском ТВ, в том числе шоу Соловьева. Молчанов был уверен, что недостижим для СБУ. Предатель был не только пророссийским пропагандистом, но и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку РФ», — акцентирует Черненко.

Эксперт напоминает, что СБУ недавно сообщала об активизации пророссийской пропаганды и предупреждала всех агитаторов Кремля об уголовной ответственности.

«Задержание Молчанова стало очередным этапом работы. Спецоперация — пример высокого профессионализма подчиненных Малюка. Кроме того, арест Молчанова — дополнительный звонок для всех пророссийских пропагандистов, бежавших из Украины и работающих на Кремль. У многих из тех, кто сейчас находится в странах ЕС, после задержания Молчанова началась истерика. Каждый пророссийский пропагандист, в какой бы стране он ни находился, рано или поздно сядет за решетку», — считает политолог.

«Молчанов не первый задержанный вип-агитатор „русского мира“ — можно упомянуть фамилии Макса Назарова (Диордицы), другого политэксперта „пула Медведчука“ Корнийчука и многих других. Но это впервые с начала полномасштабного вторжения СБУ добилась задержания в ЕС российского агента, работавшего против нашего государства в информационной сфере», — добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Служба Безопасности совершила многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС. В результате которой пропагандист Кирилл Молчанов поверил, что он приглашен для вручения премии в Германию, лететь куда нужно было через Варшаву. Отсюда Молчанов попал не в Берлин, а был передан Украине.