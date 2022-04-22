После нападения на Украину к россиянам в Совбезе ООН никто не подходит без нужды — дипломат

После нападения на Украину к россиянам в Совбезе ООН никто не подходит без нужды — дипломат

После полномасштабного нападения РФ на Украину, 24 февраля, отношение к российской делегации в Совете Безопасности ООН изменилось.

Отмечается, что если раньше дипломаты Соединенных Штатов Америки, Китая, Франции, Великобритании с россиянами общались и давили руки, то с начала войны с ними по собственной инициативе и без реальной нужды не подходят.

Об этом в интервью LB.ua рассказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

По его словам, у самого постпреда России в ООН Василия Небензи нет простора для маневра.

"У него осталось только две опции: либо в дальнейшем служить фюреру, либо стать перебежчиком и получить защиту в Нью-Йорке. Других вариантов у него сейчас просто нет. Судьба фюреров в бункерах истории известна", — подчеркнул дипломат.

Кислица говорит: верит в то, что "Небензя будет гореть в аду": "Мне не нужно даже палец о палец ударять, чтобы он там оказался. Он всеми своими действиями уже зарезервировал себе там место".

Как сообщалось, Россия ответила отказом на предложение генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о введении в Украине "пасхального перемирия " - с четверга, 21 апреля до православного пасхального воскресенья. По его словам, такое перемирие позволило бы эвакуировать больше мирных жителей из районов Украины, охваченных боевыми действиями, а гуманитарным организациям – оказать помощь пострадавшим.

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