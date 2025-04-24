После ночной атаки России Умеров обратился к другим странам: что заявил

Министр обороны Украины Рустем Умеров / © ТСН.ua

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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев ожидает сильную реакцию от других стран на ночную массированную российскую атаку.

Об этом глава Минобороны написал на своей Facebook-странице.

Умеров отметил, что под ударами российских баллистических ракет и беспилотников оказались Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области.

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В Киеве известно о девяти погибших и более 70 раненых. Шесть из раненых — дети. В столице до сих пор продолжаются поиски под завалами разрушенного жилого дома.

«Эти атаки являются еще одним подтверждением — россия не ищет мира. Она продолжает убивать украинцев. Рассчитываем на сильную реакцию со стороны других стран. Нам нужна дополнительная противовоздушная оборона для защиты от российского террора», — говорится в заявлении министра обороны.

Он добавил, что параллельно должно продолжаться создание реальных гарантий безопасности — таких, которые сделают любую агрессию против Украины невозможной.

«Это путь к справедливому и надежному миру», — подчеркнул Умеров.

Напомним, на массированную атаку по Украине в ночь на 24 апреля отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что по всей стране ранены более 80 человек. Глава государства поручил министру обороны немедленно связаться с партнерами по поводу запросов об укреплении ПВО.