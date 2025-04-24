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После ночной атаки России Умеров обратился к другим странам: что заявил
Рустем Умеров требует от мира действий после массированной атаки на Украину.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев ожидает сильную реакцию от других стран на ночную массированную российскую атаку.
Об этом глава Минобороны написал на своей Facebook-странице.
Умеров отметил, что под ударами российских баллистических ракет и беспилотников оказались Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области.
В Киеве известно о девяти погибших и более 70 раненых. Шесть из раненых — дети. В столице до сих пор продолжаются поиски под завалами разрушенного жилого дома.
«Эти атаки являются еще одним подтверждением — россия не ищет мира. Она продолжает убивать украинцев. Рассчитываем на сильную реакцию со стороны других стран. Нам нужна дополнительная противовоздушная оборона для защиты от российского террора», — говорится в заявлении министра обороны.
Он добавил, что параллельно должно продолжаться создание реальных гарантий безопасности — таких, которые сделают любую агрессию против Украины невозможной.
«Это путь к справедливому и надежному миру», — подчеркнул Умеров.
Напомним, на массированную атаку по Украине в ночь на 24 апреля отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что по всей стране ранены более 80 человек. Глава государства поручил министру обороны немедленно связаться с партнерами по поводу запросов об укреплении ПВО.