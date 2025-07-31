После нового закона о НАБУ Европа сделала заявление о деньгах для Украины

Украина и Евросоюз / © Associated Press

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Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что у Евросоюза нет планов остановить финансирование Украины. Отмечается необходимость сохранения независимости антикоррупционных органов, которые являются фундаментом верховенства права.

Об этом Мерсье сказал 31 июля в Брюсселе, сообщает «Интерфакс-Украина».

Финансирование от ЕС

Представитель Еврокомиссии отметил, что в связи с последними событиями вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) «ЕС четко выразил свою серьезную обеспокоенность относительно принятия изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины на прошлой неделе».

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По словам Мерсье, «с тех пор мы тесно контактируем с украинскими властями для исправления ситуации. Поэтому наши месседжи все это время были очень четкими…»

Он заверил, что ЕС не собирается «замораживать» финансирование для Украины.

«Могу подтвердить, что таких планов, как замораживание средств ЕС, нет. Сейчас важно, чтобы в Украине были независимые антикоррупционные органы, и чтобы Украина внедрила реформы, необходимые для соблюдения верховенства права», — сказал представитель Еврокомиссии.

Реакция на новый закон о НАБУ и САП

Мерсье также прокомментировал голосование Верховной Радой Украины за закон, который восстановил независимость НАБУ и САП.

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«По нашему мнению, новый закон решает ключевые проблемы независимости НАБУ и САП. Однако нам нужно будет проверить окончательный текст, поскольку он только что был принят», — сказал спикер ЕК.

В то же время он подчеркнул, что «это не конец процесса», имея в виду вступление Украины в ЕС.

«Вступление Украины требует постоянных усилий для обеспечения сильной способности бороться с коррупцией и уважать верховенство права. Мы ожидаем, что Украина быстро выполнит эти обязательства и предпримет решительные шаги по верховенству права. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся готовыми поддерживать Украину в этом процессе», — высказался Мерсье.

Он также назвал меры, которые Украина должна выполнить в краткосрочной перспективе. Речь идет про:

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быстрое назначение главы Бюро экономической безопасности Украины;

восстановление состава международных экспертов в Высшей квалификационной комиссии судей;

продолжение назначения четырех международных судей в Конституционный Суд;

отклонение проблемного проекта изменений в Уголовный кодекс;

принятие закона об Административном суде.

«Достижение прогресса во всех этих сферах в различных сферах верховенства права являются действительно важными шагами для нас, и Украине нужно укрепить верховенство права», — акцентировал представитель Еврокомиссии.

Напомним, 31 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №13533 о возвращении независимости НАБУ и САП. Это документ авторства президента Владимира Зеленского, который разрабатывался совместно с представителями этих антикоррупционных органов. Глава государства уверял, что этот новый законопроект не будет подчинять НАБУ и САП генпрокурору.

Сразу же после решения парламента Зеленский подписал закон.

Заметим, по данным западных медиа, после принятия предыдущего скандального закона об ограничении независимости НАБУ и САП и вспышки протестов в Украине, Еврокомиссия направила сигнал руководству государства о том, что в случае продолжения давления на ключевые антикоррупционные институты, финансирование в рамках программы Ukraine Facility может быть полностью остановлено.

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