После обвинений губернатора в сексуальных домогательствах штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина-демократ

Она уверяет, что не подведет своих избирателей.

Член Демократической партии, вице-губернатор 62-летняя Кэти Хокул стала первой женщиной, которая присягнула на пост губернатора штата Нью-Йорк.

Об этом информирует агентство The Associated Press.

Демократ из западного Нью-Йорка был приведен к присяге в качестве губернатора на короткой частной церемонии в Капитолии штата Нью-Йорк под наблюдением главного судьи штата Джанет Дифьоре.

"Я скажу жителям Нью-Йорка, что я справлюсь с этой задачей. И я действительно горжусь тем, что могу служить их губернатором, и я не подведу их", — заявила Хокул.

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Кэтлин Кортни родилась в Буффало, вторая из шести детей в рабочей ирландской семье. Изучала политологию в Сиракузском университете, в этот период встретилась со своим будущим мужем Биллом Хокулом (впоследствии тот работал федеральным прокурором в Буффало), получила степень доктора юриспруденции в школе права Католического университета Америки.

Напомним, что Куомо объявил о своей отставке из-за обвинений в сексуальных домогательствах, через несколько дней после того, как он столкнулся с растущим давлением общественности.

Ранее генеральный прокурор штата Летиция Джеймс представила независимое расследование, которое заключило, что Куомо сексуально домогался по крайней мере 11 женщин.

Некоторые законодатели призывали Ассамблею продолжить процедуру импичмента после отставки, чтобы возможно запретить Куомо занимать государственный пост в будущем, если он попытается вернуться в политику.

Новости мира: в США в домогательствах подозревают губернатора Нью-Йорка - Эндрю Куомо

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