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ТСН в социальных сетях

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Политика
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После обвинений Трампа Зеленский высказался об окончании войны: подробности

Зеленский предупредил об отсутствии сигналов от Кремля по поводу завершения войны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Зеленский из

Владимир Зеленский из / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна тщательно готовиться к зиме, поскольку агрессор Россия не демонстрирует готовности завершать войну.

Об этом глава государства заявил перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

В то же время, он заявил, что главным вопросом повестки дня саммита ЕС являются энергетические потребности Украины. По словам Зеленского, Киев хочет «окончить эту войну как можно скорее», но должен быть готов с точки зрения энергетики и противовоздушной обороны.

«Конечно, мы хотим завершить эту войну как можно скорее. Но сейчас мы не видим сигналов с российской стороны о готовности к ее завершению. Именно поэтому мы должны готовиться к зиме. Зимний пакет — это не только энергетика, но и противовоздушная оборона и финансирование», — подчеркнул президент.

Украинский лидер заявил, что «крайне важно» рассчитывать на поддержку союзников, а также похвалил «настоящих лидеров» за поддержку Украины.

Упреки Трампа в адрес Зеленского

В интервью телеканалу Newsmax Трамп заявил, что якобы Зеленский не хочет договариваться. Мол, он не заинтересован в мире. Американский лидер также выразил недовольство украинским руководством.

По его словам, диктатор РФ Владимир Путин якобы больше заинтересован в завершении войны, чем Зеленский.

В том же разговоре Трамп набросился на Зеленского. из-за атак по российским НПЗ. Он дерзко назвал такое решение Киева «позорным», потому что убежден, что у Украины достаточно других целей для атак. Вроде бы поэтому не обязательно бить по нефтяной инфраструктуре агрессора.

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