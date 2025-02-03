После окончания войны в Украине вырастет международная преступность: Дуда сделал резкое заявление

Президент Польши сравнил ситуацию с Россией в начале 1990 года — тогда среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана стремительно набрали обороты бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия.

Окончание войны России против Украины может привести к всплеску интернациональной организованной преступности.

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times.

Дуда выразил обеспокоенность, что после прекращения боевых действий преступность перекинется через границу из Украины в Польшу и коснется также Западной Европы и США. Президент Польши сравнил ситуацию с Россией в начале 1990 года — тогда среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана стремительно набрали обороты бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия.

"Вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько возрос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США", — заявил Дуда.

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По словам польского лидера, на "взрыв организованной преступности в Западной Европе и США" повлияло возвращение советских войск.

Дуда также подчеркнул, что Украине, в случае заключения мирного соглашения, необходимо будет оказать помощь в восстановлении экономики и поддержании порядка и безопасности внутри страны.

"Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей возвращаются с линии фронта домой", — сказал Анджей Дуда, добавив, что у многих воюющих с российскими оккупантами людей "будут проблемы с психикой".

Кроме того, по словам президента Польши, многие будут страдать от посттравматического стрессового расстройства и, вернувшись в свои родные города и села, они "найдут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, без работы и без перспектив".

Напомним, ранее Анджей Дуда попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского об участии Варшавы в потенциальных переговорах Украины с РФ.

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