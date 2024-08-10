После операции в Курской области Арестович резко "переобулся": что теперь говорит о россиянах

Скандальный блогер не смог избежать упоминания о своих недавних призывах к перемирию, но нашел этому любопытное объяснение.

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, находясь за границей, в последнее время распространял упадочные заявления и мрачные прогнозы относительно войны с Россией, резко изменил риторику после того, как началась операция в Курской области РФ.

В своем обращении к россиянам, опубликованном на его Telegram-канале, он набросился с нецензурной бранью на "братский народ", называя его представителей "исконными врагами" и обещая им ужасы при упоминании об Украине.

“Еб*ные вы пидарасы, мы знаем, кто вы такие, мы знаем, что вы стреляете по роддомам, когда мы стреляем по военной технике. Мы знаем, что вы сознательно бьете по нашим больницам. Мы вас на х*ю вертели. Никто в Украине не сомневается, кто вы такие”, – выдал неожиданную тираду Арестович.

При этом скандальный блогер не смог избежать упоминания о своих недавних призывах к перемирию, но нашел этому любопытное объяснение.

"Когда я предлагал перемирие, я предлагал его только для того, чтобы перегрузить нашу страну и сделать ее более действенно эффективной для того, чтобы противостоять вам, м*дакам, которые были и остаются нашими исконными врагами. Мы можем с вами жить в мире, но только после того, как мы вам насоваем так, что вы наконец-то обломитесь и поймете, что в Украину ходить не надо. И детям, и внукам своим завещаете, что в нашу сторону даже смотреть криво не надо. И тогда, возможно, мы сможем выстроить какие-то отношения, если не добрососедские, то неприкосновенные. Но сначала вы ужасом должны начать захлебываться, когда вспоминаете Украину”, — разошелся он.

Также Арестович вдруг вспомнил о присяге, которую он давал Украине, и пообещал все свои силы, которых, по его словам, у него много, положить на то, чтобы "смешной тупой хохол" обернулся для россиян солдатом, который "выбивает ногой дверь в Курской АЭС и нажимает на большую страшную кнопку”.

"Такой украинец к вам придет, он уже пришел, а дальше будет приходить в ваших страшных снах. Поэтому *бала закрыли и пошли нах*й с нашей земли”, — грозно приказал он россиянам.

Напомним, еще недавно Алексей Арестович в интервью российской оппозиционной журналистке Юлии Латыниной заявил, что Украина и Россия должны подать иск к западным странам после заключения мира.

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