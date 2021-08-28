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После отчета разведки Байден уверяет, что США продолжат выяснять происхождение коронавируса

После отчета разведки Байден уверяет, что США продолжат выяснять происхождение коронавируса

Associated Press

Ключевая информация об источнике вируса находится у КНР

Президент США Джо Байден после обнародования доклада разведки о происхождении коронавируса заявил, что Соединенные Штаты Америки.

Об этом информирует Белый дом.

По его словам, ключевая информация об источнике вируса находится у КНР, но Пекин по-прежнему скрывает информацию о происхождении COVID-19 и препятствует международному расследованию.

"Миру нужны ответы, и я не успокоюсь до тех пор, пока не получу их. Пандемии не признают границ между государствами, и нам всем следует лучше понять, как появился COVID-19 для того, чтобы предотвратить пандемии в будущем", — говорится в заявлении.

США с партнерами продолжат оказывать давление на Китай, чтобы тот предоставил всю необходимую информацию и сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения для выяснения причин возникновения COVID-19.

"Мы должны дать полную и четкую оценку этой мировой трагедии", — резюмировал Байден.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые прибыли в Китай, чтобы исследовать происхождение коронавируса, заявили, что невозможно установить, как SARS-CoV-2 попал на рынок в Ухане. В то же время они считают, что вряд ли он распространился с китайской лаборатории.

В исследовании ученых из Кембриджского, Гавайского университетов и Потсдамского института изучения изменений климата ученые зафиксировали изменения типа растительности в китайской провинции, что создало среду для распространения летучих мышей, которые являются носителями SARS-CoV-2.

Напомним:

  • Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Мак Маккол обнародовал отчет с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирус вышел из лаборатории Уханьского института вирусологии (WIV).
  • Всемирная организация здравоохранения также провела расследование причин пандемии и в своем отчете пришла к выводу, что риск несчастного случая был "чрезвычайно низким". В отчете говорится, что "не было сообщений о респираторных заболеваниях, совместимых с COVID-19 в течение недель/месяцев до декабря 2019 года, а также не было серологических свидетельств инфекции у рабочих в результате серологического скрининга на SARS-CoV-2".
  • В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

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