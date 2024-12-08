Сибига: Путин предал Асада, как и других диктаторов

МИД Украины призвал к активным усилиям для стабилизации региона после свержения Асада, отмечая важность политического диалога в Сирии.

Свержение режима Асада демонстрирует неизбежность краха диктаторов, возлагаемых на президента России Владимира Путина, ведь он предает своих союзников.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда изменяет тем, кто на него полагается. Сейчас главная цель – восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия", — отметил Сибига.

Министр иностранных дел подчеркнул необходимость стабилизации региона, обеспечение политического диалога в Сирии и возобновление функционирования государственных институтов. Он также заявил о готовности способствовать нормализации отношений в будущем и подтвердил поддержку сирийского народа.

Глава МИД подчеркнул важность приложить усилия для стабилизации региона, обеспечить политический диалог в Сирии для функционирования государственных институций.

Напомним, 8 декабря повстанцы захватили столицу Сирии, Дамаск, и объявили о полном свержении режима Башара Асада. Военная оппозиция заявила, что в Сирии завершилась эра тьмы и началась новая, светлая эпоха.

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