После падения российского дрона в Румынии Блинкен побеседовал с руководителем МИД страны

В частности, политики побеседовали о ходе расследований.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Румынии Луминитой Одобеску после падения российского дрона на территории страны.

Об этом говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что Блинкен и Одобеску обсудили ход расследования по обломкам беспилотников, обнаруженным на территории Румынии, недалеко от границы с Украиной.

Также стороны обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности воздушного пространства, включая дальнейшую ротацию дополнительных американских истребителей F-16 для усиления миссии НАТО по охране воздушного пространства в Румынии.

Как сообщалось, в украинском МИД сообщили, что в ночь на 4 сентября во время атаки дронами по Одесщине дроны упали и сдетонировали на территории Румынии. Сначала Бухарест это отрицал, но впоследствии страна подтвердила информацию.

После падения "Шахеда" в Румынии заявили, что усилят защиту воздушного пространства. В стране продолжаются расследования по этому делу.

Читайте также: