После переговоров Кремль заговорил о «мире» и новой встрече, но выставил условия: что заявил Песков

Путин и Песков. / © Associated Press

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В Кремле после нескольких раундов переговоров заявили, что новая встреча может состояться «в ближайшей перспективе». В то же время Москва параллельно выдвигает условия.

Об этом высказался спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

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По его словам, Москва вроде бы рассчитывает на «достаточно быстрое» продолжение переговорного процесса. Мол, именно об этом российская сторона договаривалась с американскими представителями.

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В то же время, Песков не назвал место предстоящих переговоров, но похвалил ОАЭ за «чрезвычайно благоприятные и комфортные условия» для встреч 10-11 ноября.

Показательным стало заявление о составе российской делегации. По словам представителя «фюрера», в Кремле не видят никаких причин его изменять. Впрочем, возможное расширение группы будет «зависеть исключительно от решения Путина».

Дмитрий Песков признал, что «предметного разговора» о двусторонних контактах с Европой нет. Он заявил, что якобы РФ «открыта к контактам» и обвинил страны ЕС, которые «сами отказались от диалога».

Также спикер «фюрера» фактически выставил Европе условия для участия в мирных переговорах по Украине. Мол, сначала европейцы должны продемонстрировать «реальную готовность способствовать мирному процессу». Только тогда, нагло объяснил он, можно принимать решение о «расширении формата украинского урегулирования».

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Встреча Путина с посланниками Трампа — что известно

Днем 12 ноября Путин встретился с посланниками США Стивом Виткоффом и Джерадом Кушнером. В ходе переговоров он выдвинул территориальные ультиматумы. «Фюрер» нагло заявил, что РФ считает собственную государственную границу единственной четкой «линией разграничения». В то же время, к своим границам он незаконно относит четыре частично оккупированные области Украины — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

По словам Виткоффа, появился прогресс в переговорном процессе. По его словам, есть договоренность провести новую встречу в трехстороннем формате. По его словам, появился импульс, позволяющий начать движение до окончания русско-украинской войны.

Кроме того, по словам спецпосланников, Владимир Путин согласился допустить представителей Европы в следующий раунд мирных переговоров. В Вашингтоне это называют важным шагом, потому что европейские страны являются партнерами США и должны участвовать в переговорном процессе.

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