После переговоров с Путиным состоялась тайная встреча в Дублине: Туск раскрыл подробности

Дональд Туск. / © Associated Press

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В Дублине 12 ноября состоялись срочные переговоры с участием США и европейских стран после визита американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

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По его словам, встреча была «поздним вечером» на военном аэродроме в Дублине. В ней приняли участие представители США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов Евросоюза.

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«Американцы проинформировали о результатах встречи в Москве», — написал Туск.

Мирные переговоры — что известно

Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с Кушнером и Уиткоффом после их визита в РФ. Одним из важных достижений переговоров глава государства назвал разблокирование трехстороннего формата, что открывает возможность для последующих встреч.

В то же время Bloomberg сообщило, что европейские лидеры, участвовавшие в саммите Европейского политического сообщества в Дублине, не смогли прийти к согласию относительно того, кто именно должен представлять континент на переговорах. Хотя Европа хочет быть полноценным участником мирного процесса, но вопрос о едином представителе вызвал разногласия между странами.

В свою очередь высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что именно она вместе с главой Евросовета Антониу Коштой может представлять Европу во время переговоров с РФ.

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