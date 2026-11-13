ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2233
Время на прочтение
1 мин

После переговоров с Путиным состоялась тайная встреча в Дублине: Туск раскрыл подробности

После визита в Москву американские переговорщики отправились в столицу Ирландии, где провели консультации с советниками по национальной безопасности из Украины, Германии, Италии, ЕС, Франции, Ирландии и Польши.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дональд Туск.

Дональд Туск. / © Associated Press

В Дублине 12 ноября состоялись срочные переговоры с участием США и европейских стран после визита американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

По его словам, встреча была «поздним вечером» на военном аэродроме в Дублине. В ней приняли участие представители США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов Евросоюза.

«Американцы проинформировали о результатах встречи в Москве», — написал Туск.

Мирные переговоры — что известно

Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с Кушнером и Уиткоффом после их визита в РФ. Одним из важных достижений переговоров глава государства назвал разблокирование трехстороннего формата, что открывает возможность для последующих встреч.

В то же время Bloomberg сообщило, что европейские лидеры, участвовавшие в саммите Европейского политического сообщества в Дублине, не смогли прийти к согласию относительно того, кто именно должен представлять континент на переговорах. Хотя Европа хочет быть полноценным участником мирного процесса, но вопрос о едином представителе вызвал разногласия между странами.

В свою очередь высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что именно она вместе с главой Евросовета Антониу Коштой может представлять Европу во время переговоров с РФ.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie