После переговоров с Зеленским Меркель и Макрон позвонили Путину: что сказал глава страны-агрессора

После переговоров с Зеленским Меркель и Макрон позвонили Путину: что сказал глава страны-агрессора

Путин, как всегда, обвинил Украину в том, что она якобы уклоняется от выполнения своих обязательств.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону с главой России Владимиром Путиным. Разговор состоялся после беседы Макрона и Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", — говорится в сообщении.

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Путин, как всегда, обвинил Украину в том, что она якобы "уклоняется от выполнения своих обязательств как по Минским соглашениям, так и договоренностям, достигнутым на предыдущих "нормандских саммитах". Отметим, что украинская сторона всегда обосновано отвергала эти обвинения агрессора.

В пресс-релизе отмечается, что главы РФ, Германии и Франции поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам продолжить работу в формате "нормандской четверки". Министры иностранных дел будут готовиться к проведению в этом формате встречи на своем уровне.

"Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и "нормандского" саммита", — отмечают спикеры президента страны-агрессора.

Очевидно, Кремль не спешит проводить Нормандский саммит, в котором заинтересован президент Украины.

Также Меркель, Макрон и Путин обсудили вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом на африканском континенте.

Возможно, речь шла о росте российского военного присутствия в Африке. Российские боевики воюют уже трех африканских странах — Ливии, Судане и ЦАР. Также сообщалось, что российские наемники ЧВК "Вагнера" появятся в еще одной африканской стране — Мали.

Напомним, что президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Разговор состоялся в формате видеовызова. Меркель и Макрон пообещали Зеленскому обсудить вопросы проведения следующего саммита "Нормандской четверки" во время своего разговора с Путиным.

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