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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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После переговоров с Зеленским Виткофф везет Путину неожиданное предложение: первые подробности

Виткофф везет Путину предложения после состоявшихся в Осло переговоров с Зеленским.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
1 комментарий
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Стив Виткофф и Владимир Путин.

Стив Виткофф и Владимир Путин. / © Associated Press

Специальный посланник США Стив Виткофф предложит «фюреру» РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры с участием американского президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.

О возможности трехсторонних переговоров лидеров по мирному соглашению объявили после встречи Зеленского и Виткоффа в Норвегии, пишет POLITICO.

Цель встречи лидеров трех стран — попытаться договориться о прекращении огня. Если саммит состоится, это будут первые переговоры такого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину 2022 года.

В свою очередь, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, принимавший участников встречи в Осло, сообщил, что Виткофф отправится в Санкт-Петербург 21 октября. Он встретится с руководством страны-агрессорки и обсудит с российским условия мира. В частности, идея трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина.

«Сегодня мы провели, я бы сказал, хорошие и конструктивные переговоры необходимы после событий на прошлой неделе», — сказал Стере.

По словам Стере, американский посланник передаст российской стороне наработки и предложения, «над которыми проработали европейские и американские коллеги». Это, отметил премьер, может открыть путь к встрече на самом высоком уровне.

Переговоры в Осло — что известно

Накануне в столице Норвегии Владимир Зеленский и Стив Виткофф провели переговоры. В частности, президент Украины заявил, что стороны обсудили итоги переговоров в Майами, обсудили гарантии безопасности и «чувствительные вопросы».

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил об успехе переговоров с Украиной. По его словам, американские и европейские команды вместе с Украиной провели содержательную работу над ключевыми вопросами.

В свою очередь, Зеленский раскрыл детали документа о гарантиях безопасности, который Виткофф повезет в Россию 21 октября. Отзыв от россиян глава государства надеется получить уже через день.

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Комментарии (1)
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els2252
08:02, 2026.10.21
несподівану??
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