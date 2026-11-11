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После переговоров в Абу-Даби Кушнер и Виткофф полетят на встречу с Путиным: первые подробности
Кушнер и Виткофф отправятся в Москву, где встретятся с Путиным, а затем запланирована встреча с Зеленским в Дублине.
Представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Виткофф завтра, 12 ноября, планируют отправиться в Москву.
Об этом заявил американский посланник Джаред Кушнер.
В столице России они проведут переговоры с «фюрером» Владимиром Путиным. Комментируя предстоящий визит, Кушнер заявил, что американская сторона видит «определенные возможности и перспективы».
Посланники США планируют «пересмотреть то, что обсуждалось сегодня, и попытаться достичь большего прогресса по некоторым обсуждаемым вопросам». Он сказал, что Вашингтон видит там некоторые возможности и возможности.
По его словам, Москва настаивает на дальнейшем продвижении в переговорах перед возможной личной встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Между лидерами нет ни доверия, ни взаимной симпатии», — подчеркнул он.
После переговоров в Москве Кушнер и Виткофф вылетят в Дублин, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и «далее обсудить некоторые идеи, которые мы сегодня здесь предложили».
Что говорят в Кремле о визите
Спикер «фюрера» Дмитрий Песков сообщил, что «общение с американской стороной будет продолжено».
В свою очередь, помощник президента-диктатора Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина с Виткоффом и Кушнером «пройдет в ближайшее время».
Мирные переговоры — последние новости
Джаред Кушнер заявил, что трехсторонние переговоры дали результат несмотря на то, что были «сложными, но продуктивными». По его словам, самым трудным вопросом на пути к миру в Украине остаются территории. В то же время, он добавил, что последние встречи стали «положительным шагом» к миру, несмотря на нехватку «доверия» между двумя сторонами.
В то же время, представитель Украины на переговорах, глава ОП Кирилл Буданов воздержался от ответа на вопросы относительно территорий. В частности, Донбасса. Он подчеркнул, что темы, которые обсуждают во время переговоров, пока не будут разглашать, потому что «важен только результат».