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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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После переговоров в Абу-Даби Кушнер и Виткофф полетят на встречу с Путиным: первые подробности

Кушнер и Виткофф отправятся в Москву, где встретятся с Путиным, а затем запланирована встреча с Зеленским в Дублине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Путин, Виткофф и Кушнер.

Путин, Виткофф и Кушнер. / © Associated Press

Представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Виткофф завтра, 12 ноября, планируют отправиться в Москву.

Об этом заявил американский посланник Джаред Кушнер.

В столице России они проведут переговоры с «фюрером» Владимиром Путиным. Комментируя предстоящий визит, Кушнер заявил, что американская сторона видит «определенные возможности и перспективы».

Посланники США планируют «пересмотреть то, что обсуждалось сегодня, и попытаться достичь большего прогресса по некоторым обсуждаемым вопросам». Он сказал, что Вашингтон видит там некоторые возможности и возможности.

По его словам, Москва настаивает на дальнейшем продвижении в переговорах перед возможной личной встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Между лидерами нет ни доверия, ни взаимной симпатии», — подчеркнул он.

После переговоров в Москве Кушнер и Виткофф вылетят в Дублин, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и «далее обсудить некоторые идеи, которые мы сегодня здесь предложили».

Что говорят в Кремле о визите

Спикер «фюрера» Дмитрий Песков сообщил, что «общение с американской стороной будет продолжено».

В свою очередь, помощник президента-диктатора Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина с Виткоффом и Кушнером «пройдет в ближайшее время».

Мирные переговоры — последние новости

Джаред Кушнер заявил, что трехсторонние переговоры дали результат несмотря на то, что были «сложными, но продуктивными». По его словам, самым трудным вопросом на пути к миру в Украине остаются территории. В то же время, он добавил, что последние встречи стали «положительным шагом» к миру, несмотря на нехватку «доверия» между двумя сторонами.

В то же время, представитель Украины на переговорах, глава ОП Кирилл Буданов воздержался от ответа на вопросы относительно территорий. В частности, Донбасса. Он подчеркнул, что темы, которые обсуждают во время переговоров, пока не будут разглашать, потому что «важен только результат».

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