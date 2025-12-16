После переговоров в Берлине Запад заговорил о конце войны: детали от BILD

Владимир Зеленский и Стив Виткофф. / © Associated Press

Накануне вечером, 15 декабря, в немецком Берлине завершился двухдневный саммит по Украине , участие в котором приняли президент Владимир Зеленский, лидеры ЕС и посланники США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Мир в Украине «ближе, чем когда-либо».

Об этом пишет немецкое издание BILD , подводя итоги переговоров в Германии.

Во время саммита европейские союзники предложили содействие гарантиям безопасности в Украине после войны. Во-первых, посредством размещения на территории страны войск из добровольцев стран Коалиции желающих. Во-вторых, поддерживать и развивать украинские вооруженные силы численностью 800 тыс. человек в мирное время.

Отмечается, что Штаты и разные международные организации могут взять на себя мониторинг режима прекращения огня. В свою очередь, Евросоюз заявил о решительной поддержке вступления Украины и готовности инвестировать в восстановление страны.

BILD отмечает, что результаты саммита в Берлине европейские политики обсудили с президентом США Дональдом Трампом. Он, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, предложил Украине действительно значительные гарантии безопасности.

Более того, во время разговора с журналистами в Белом доме Трамп подчеркнул, что считает мирное соглашение достижимым: «Я думаю, что сейчас мы ближе [к миру], чем когда-либо прежде».

Тем временем немецкий канцлер Мерц призвал агрессорку Российскую Федерацию объявить рождественское перемирие. Он убежден, что именно это может стать прологом к постоянному прекращению огня.

«Возможно, у российского руководства еще осталась хоть капля человеческого достоинства, и оно оставит в покое людей на Рождество. Теперь только от России зависит, удастся ли перемирие к Рождеству», - подчеркнул глава правительства ФРГ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также считает, что следующий шаг должна сделать Москва:

"Теперь задача России – принять свои решения ради мира", - заявил французский лидер.

Заметим, что пока Кремль не отреагировал на предложения европейцев по мирному плану, выработанным в Берлине.

Напомним, The Guardian сообщает, что США, Украина и Европа достигли консенсуса по гарантиям безопасности. Впрочем, из-за ряда весомых факторов говорить о финальном завершении боевых действий еще рано. В частности, потому, что это как челночная дипломатия, отмечает издание, где Украина и ее европейские союзники находятся с одной стороны, а Россия — с другой.

Politico отмечает, что США готовы дать Украине сверхмощные гарантии безопасности. Такая инициатива – «вроде статьи 5» – возникла на фоне длительных переговоров в Берлине. Впрочем, это предложение не вечно. Более того, она содержит скрытый ультиматум: либо Украина принимает ее сейчас, либо следующий вариант будет менее щедрым.