После перемирия Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану: чем пригрозил президент

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американские солдаты останутся на Ближнем Востоке — пока не будет достигнуто «настоящее соглашение» с Ираном. В целом военное присутствие США было «уместным и необходимым».

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем сообщении Truth Social.

«Все корабли, самолеты и военный персонал США, с дополнительными боеприпасами и вооружением, что уместно и необходимо для смертельного преследования и уничтожения уже существенно ослабленного врага, будут оставаться на местах в Иране и вокруг него до тех пор, пока не будет полностью выполнено настоящее соглашение, достигнутое».

По его словам, если сделки не будет, то «начнется стрельба — более масштабная, лучше и мощная, чем когда-либо раньше».

«Это было договорено давно, и при всей фальшивой риторике об обратном — без ядерного оружия, и Ормузский пролив будет открытым и безопасным», — подчеркнул Трамп.

Он завершил сообщение, заявив, что США «загружаются» и «с нетерпением ожидают» своего следующего «завоевания».

Сообщение Дональда Трампа в Truth Social.

Перемирие США с Ираном — последние новости

Источники Axios сообщили, что США и Иран договаривались о перемирии из-за записок и курьеров. По словам собеседников, переломным стало решение верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи о решении пойти на компромисс. Вроде бы поводом к этому стали угрозы Трампа.

Тем временем ABC заявило, что Трамп предложил Ирану совместный «бизнес» в Ормузском проливе. Мол, это способ позаботиться о безопасности — а также обезопасить предприятие от многих других людей».