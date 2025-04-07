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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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После перемирия украинские беженцы в ЕС могут потерять временную защиту - СМИ

Страны ЕС могут ослабить защиту или побуждать украинцев к возвращению домой после прекращения огня.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Беженцы

Беженцы / © ТСН.ua

В ЕС до сих пор не определились с дальнейшей судьбой Директивы о временной защите, позволяющей 4,3 миллиона жителей Украины, работать и пользоваться услугами в европейских странах. Вопрос остается открытым после завершения войны.

Об этом пишет Euroactiv.

Из-за политической чувствительности вопроса продолжения временной защиты на уровне ЕС некоторые государства-члены уже начали самостоятельно принимать решения о будущем украинских беженцев.

«Прекращение огня может мгновенно полностью изменить ситуацию, предоставив принимающим беженцев странам возможность решать, ослаблять ли меры защиты, способствовать интеграции или побуждать беженцев возвращаться домой», — пишет издание.

В прошлом году правительства стран Европейского Союза согласились продлить действие программы временной защиты для украинцев до марта 2026 года. Первоначально завершение программы планировалось на март 2025 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что одна из стран Европы ужесточает правила для получателей социальной помощи.

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