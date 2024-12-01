После победы на выборах Трамп консультировался с Орбаном по поводу войны в Украине — СМИ

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после победы на выборах провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых обсуждал российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на источники своей венгерской службы.

Источники издания сообщили, что Трамп интересовался мнением Орбана по поводу ситуации войны в Украине.

"Орбан, поддерживающий дружеские связи с президентом России Владимиром Путиным и Трампом, критически относится к помощи Украине со стороны ЕС и препятствует режиму санкций блока против Москвы", — говорится в материале.

Кроме того, издание сообщает, что Орбан готовится к новым поездкам со своей "миротворческой миссией". Сообщается, что она может включать в себя передачу посланий от Трампа Зеленскому, Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может потребовать прекращения огня на время переговоров Украины и России.

Кроме того, мы ранее информировали, что Орбан заволновался из-за новой ракеты Путина "Орешник".

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