После победы Трампа Орбан призвал ЕС пересмотреть помощь для Украины

Венгерского премьер-министра волнует судьба 50-миллиардного кредита для Украины, ранее согласованного странами G7
Виктор Орбан призвал пересмотреть европейских лидеров возможность оказывать финансовую помощь Украине после победы Трампа на выборах.
Об этом он заявил на саммите тюркоязычных стран в Кыргызстане, передает издание Magyar Nemzet.
Как считает Орбан, из-за победы республиканской партии, европейским лидерам следует пересмотреть вопрос о возможности Европы самостоятельно продолжать военную и финансовую помощь Украине.
"В этом есть серьезные сомнения, поэтому потребуется новая европейская стратегия", – сказал он.
Венгерский премьер премьер-министр обеспокоен судьбой 50-миллиардного кредита для Украины, ранее согласованного странами G7 и который в основном профинансируется совместно Евросоюзом и США.
Также Орбан заявил, что первые шаги по выработке новой стратегии могут сделать уже в этот четверг на неформальном саммите Европейского союза в Будапеште.
Напомним, Трамп станет первым президентом, который будет работать два непоследовательных срока после Гровера Кливленда в 1892 году.
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