После победы Украина обязательно должна стать членом НАТО – президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что поддерживает инициативу вступления Украины в НАТО после победы над российскими агрессорами.

Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, информирует Ceske Noviny.

Павел заявил, что союзники Украины должны готовиться к долгой поддержке, которая потребуется сначала на пути к прекращению войны, а затем на послевоенную реконструкцию. Украина обязательно должна присоединиться к блоку НАТО.

Он отметил, что в противном случае ситуация будет развиваться в пользу российских агрессоров.

"Я рад, что мы все понимаем, что нет другого выхода, кроме как поддержать Украину. Альтернативой является успех России, который означал бы для нас гораздо больше проблем и, возможно, даже более серьезных, чем мы имеем сегодня", — заявил чешский лидер.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники должны сделать все возможное, чтобы Украина одержала победу в войне с российскими захватчиками 2023 года, потому что он не видит "возможностей для второго или третьего шанса".

Кроме того, мы ранее информировали, что секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины не лимитировано временем. Более того, он добавил, что украинское контрнаступление должно завершиться выходом на границы 1991 года.

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