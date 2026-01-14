После подозрения Тимошенко фракцию "Батькивщины" покинула нардеп-перебежчик

Верховная Рада / © Associated Press

Реклама

Народный депутат Людмила Буймистер написала заявление о выходе из фракции «Батькивщина» в Верховной Раде. Это произошло после того, как стало известно об объявлении подозрения главе фракции Юлии Тимошенко.

О выходе Буймистер из фракции «Батькивщина» сообщил в конце заседания парламента в среду, 14 января, первый заместитель спикера Александр Корниенко.

Он сообщил, что выход из фракции нардепа Людмилы Буймистер состоялся в соответствии с поданным ею заявлением и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады.

Реклама

Как известно, Людмила Буймистер попала в парламент от партии «Слуга народа», но в 2021 году ее исключили из фракции этой политической силы.

В июле 2025 года стало известно, что нардеп присоединилась к фракции «Батькивщина».

Людмила Буймистер не прокомментировала свой выход из фракции, поэтому неизвестно, связано ли это с объявлением подозрения Юлии Тимошенко.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По данным следствия, в конце 2025 года она якобы инициировала создание системного механизма регулярных выплат депутатам в обмен на лояльное поведение во время голосований.