После подрыва Каховской ГЭС в ООН решили прославить русский язык: скриншот

Во вторник, 6 июня, Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС. В то же время, в ООН об этом до сих пор не оговорились и словом. В организации же обнародовали сообщение с прославлением русского языка.

Соответствующий пост появился на странице ООН в Twitter.

В организации заявили, что сегодня отмечается "чрезвычайно важный праздник" — день русского языка. Кроме того, в ООН призвали подписаться на русскоязычную страницу ООН в Twitter.

Скриншот страницы в Twitter

В то же время о террористическом акте РФ, совершенном на Каховской ГЭС 6 июня, в ООН все еще молчат. Такие действия страны-арессора нарушают все международные правовые нормы, включая Женевскую конвенцию. Однако в Организации Объединенных Наций решили снова игнорировать такие действия России.

Следует отметить, что сам генсек ООН Антониу Гутерриш также пока молчит об экологической катастрофе, вызванной РФ.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения, а президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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