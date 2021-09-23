После покушения Шефира взяла под охрану СБУ — СМИ

Ранее Шефир не находился под государственной охраной.
Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Вчера на него было совершено покушение.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет РБК-Украина.
Ранее стало известно, что Шефир не находился под государственной охраной, поскольку согласно действующему законодательству не попадает в перечень тех, кому охрана положена по должности. Обычно жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях Службы безопасности Украины.
Напомним:
- Весь вечер и утро силовики продолжали работать на окружающих лесополосах и смогли установить место, где находился злоумышленник. Отсюда прекрасно видна дорога в обе стороны. Можно было издалека идентифицировать авто, следить за ним и что хуже всего — вести прицельный огонь.
- Также продолжают поиски оружия из которого стреляли в авто Сергея Шефира. Уже известно, что пули, которыми обстреляли машину Шефира, изготовлены в Венгрии, и в Украине их почти не применяют. Правоохранители по делу нападения на Сергея Шефира выясняют, когда и как пули завезли в Украину — так смогут выйти на след исполнителей покушения на убийство. Именно так сейчас квалифицируют нападение на Сергея Шефира.