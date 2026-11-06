После поражения на выборах команда Трампа оказалась под ударом: заговорили об отставках и импичменте.

Марк Рубио, Дональд Трамп, Пит Гегсет. / © Associated Press

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После промежуточных выборов в Конгресс США в СМИ появилась информация о возможной замене госсекретаря Марка Рубио и импичмента главы Пентагона Пита Хегсета, на которого республиканцы перекладывают вину за поражение из-за войны в Иране.

Об этом пишут The New York Times и Reuters.

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Заявление Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг сообщение о возможном уходе из администрации Дональда Трампа. Он заверил, что планирует работать с главой Белого дома до истечения его президентского срока.

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По словам Рубио, он доволен своей работой и не намерен уходить с должности, а слухи об отставке назвал непонятными.

«Работать на президента Трампа до конца его срока всегда было моим планом», — подчеркнул госсекретарь.

В то же время Рубио отказался обсуждать свои политические планы на президентские выборы 2028-го, отметив, что больше не будет комментировать эту тему.

Ранее госсекретарь США выражал поддержку вице-президенту Джей Ди Венсу, если тот решит баллотироваться в президенты. Рубио называл его «очень хорошим другом» и заявлял, что готов первым поддержать его кандидатуру.

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Что говорит Хегсет об импичменте

Министр обороны Пит Хегсет пообещал бороться с попытками демократов добиться его импичмента. При этом он назвал войну против Ирана «смелой и исторической», несмотря на то, что недовольство американцев этой кампанией сказалось на выборах и нанесло удар по республиканцам.

Представители Демократической партии, получившей контроль над Конгрессом, пообещали расследовать деятельность главы Пентагона и его управление оборонным ведомством.

В то же время Хегсет назвал инициативу по импичменту «фарсом» и заявил, что это попытка политического преследования. Он напомнил, что действующему президенту Дональду Трампу уже дважды объявляли импичмент, однако эти попытки не добились цели.

«Все это политика личного уничтожения. Это не сработало против президента Трампа и не сработает против меня», — заявил глава Пентагона.

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Заметим, что сам Трамп тоже стал в защиту своего министра. Отвечая на вопрос о возможных кадровых изменениях в администрации, он заявил, что Хегсет «прекрасно справляется со своей работой».

Трамп предположил, что недовольство руководителем минобороны может быть связано с увольнением генералов. По его словам, среди военного руководства было много генералов с четырехзвездным званием, часть из которых он назвал «пробужденными» (woke), добавив, что ему не нравятся такие военные командиры.

Кроме того, американский президент похвалил Хегсета за военные операции в Венесуэле и Иране. По поводу войны против Тегерана Трамп заявил, что США уже семь месяцев находятся там и контролируют все, что хотели контролировать.

Вероятные кадровые изменения в команде Трампа — что известно

Издание The Washington Sun сообщило, что после промежуточных выборов в окружении Дональда Трампа обсуждали возможную замену госсекретаря Марко Рубио. Одним из кандидатов на этот пост называли посла США в Индии Серджио Гора. Причиной потенциальных кадровых изменений стало предположение, что Рубио может покинуть администрацию, чтобы готовиться к президентским выборам 2028 или 2032 года.

Между тем, Fox News информирует, что у республиканцев может появиться новый лидер. Поражение партии на промежуточных выборах подтолкнуло вице-президента Джея Ди Венса к более активным политическим шагам. По данным информированных источников, он уже начал готовиться к президентской кампании в 2028 году. В частности, Вэнс пытается заручиться поддержкой избирателей, разочаровавшихся в Дональде Трампе.

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