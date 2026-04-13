После потери Венгрии Путин усиливает свое влияние в другой стране ЕС: анализ от Портникова

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Пока мир следит за большой геополитикой, президент России Владимир Путин методично расширяет влияние в Евросоюзе. В частности, избрание в Словении пророссийского спикера Зорана Стевановича может стать началом разворота страны в сторону Кремля.

Такое мнение высказал украинский журналист, публицист Виталий Портников.

На фоне масштабных международных процессов в Словении парламент избрал нового спикера — лидера пророссийской партии «Ресни.ца» («Правда») Зорана Стевановича. Если проанализировать политическую программу этой силы, она выглядит довольно показательно.

«Они хотят ликвидировать антикоррупционные органы — потому что те, мол, „беззубые“. Хотят отменить общественное вещание. Осуждают „панические приказы“ во время пандемии. И конечно выступают за отмену санкций против России. Это — знакомая позиция. Орбан строил ее годами. Фицо — тоже«, — отметил Портников.

По его мнению, назначение Стевановича на должность спикера может существенно осложнить перспективы действующего премьера Словении Роберта Голоба сформировать правительство. В то же время это открывает возможность для создания коалиции с экс-главой правительства Янезом Яншей — политиком, у которого есть давние связи с премьером Венгрии Виктором Орбаном и который разделяет подходы, близкие к кремлевской концепции «суверенной демократии».

«Кстати, именно этот лозунг — „суверенная демократия“ — использует и Ресни.ца, чтобы вы не сомневались», — акцентировал журналист.

Он также обратил внимание на более широкий геополитический контекст, в котором эти события происходят.

«Пока Трамп посылает Вэнса к Орбану, Путин продолжает строить свой дом в Европе. Камень за камнем. Выборы за выборами. Спикер за спикером. Стеванович за Окамурой», — резюмировал Портников.

Результаты выборов в Венгрии 2026

Напомним, оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра одержала победу на парламентских выборах в Венгрии, получив 69,35% голосов (138 мандатов), что позволяет ей сформировать конституционное большинство. «Фидес» премьера Виктора Орбана набрал 27,64% (55 мандатов), а «Наша родина» — 3,02% (6 мандатов). Орбан официально признал свое поражение после 16 лет пребывания у власти.

После этого на многотысячном митинге Мадьяр призвал президента Венгрии и «марионеток» уйти в отставку, анонсировав полный разворот внешней политики. Он планирует отказаться от курса Орбана в пользу восстановления доверия в ЕС и НАТО, укрепления демократических институтов и обороны в рамках Альянса. Мадьяр также готовит визит в Брюссель, чтобы разблокировать замороженное финансирование для страны.