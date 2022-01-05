"После праздников" уже наступило: Боррель впервые в истории посетит линию разграничения на Донбассе

"После праздников" уже наступило: Боррель впервые в истории посетит линию разграничения на Донбассе

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что сейчас поддержка Украины со стороны ЕС наиболее сильная с 2014 года.

Высокий представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые посетит линию разграничения на Донбассе.

Об этом в своем Facebook сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы начинаем новый дипломатический год с того, что творим историю – Жозеп Боррель является первым за все время российской агрессии Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который посетит линию разграничения на востоке. Очень своевременный визит на фоне российского шантажа, эскалации и угроз. Украина имеет поддержку Евросоюза в противостоянии агрессии РФ. На самом деле, эта поддержка сегодня самая сильная с 2014 года. И в этом есть заслуга Жозепа", — написал Кулеба.

Кроме того, глава украинского зарубежного ведомства отметил, что ЕС сейчас работает над жесткими экономическими санкциями, которые позволят умерить РФ от новой волны войны в Европе. Главным вызовом является достижение консенсуса внутри ЕС.

"И хотя ЕС не является альянсом безопасности, у нас есть достижения и на уровне безопасности пакета сдерживания. В декабре нам удалось присоединить Украину к Европейскому фонду мира и получить 31 миллион евро на усиление возможностей нашей армии", — подчеркнул глава МИД.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "России не удалось внести раздор в наш лагерь, растянуть всех по углам и вести отдельные переговоры". Он отметил, что постоянные контакты с Администрацией Байдена на всех уровнях, созыв Комиссии Украина-НАТО, в котором примет участие и он лично, а также сам визит Борреля на Донбасс — все это очевидные доказательства единства.

"Для меня легендарное "после праздников" уже наступило", — резюмировал Кулеба.

Напомним, руководитель дипломатии Европейского Союза будет находиться в Украине с рабочим визитом 4-5 января. Вместе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой он посетит Донбасс, а также линию столкновения. Также Жозеп Боррель встретится с рядом представителей властей в Киеве.

Сам дипломат подчеркивал, что во время визита намерен передать послание сильной европейской поддержки, а также подчеркнуть, что каждая провокация или агрессия в Украине будет иметь серьезные последствия.

Как сообщалось, перед визитом в Украину Боррель провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, подняв вопрос наращивания российской армии на границе с Украиной и рассмотрев два проекта договоров Кремля по "гарантии безопасности". Также они говорили о подготовке заседания Совета Россия-НАТО 12 января.

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