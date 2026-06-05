После призыва Зеленского завершить войну у Путина выступили с новым заявлением

Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский написал открытое письмо главе РФ Владимиру Путину, в котором подчеркнул, что Украина предлагает закончить войну. В Кремле говорят, что послания «приняли во внимание», но вызывающе обвиняют Киев в нежелании мира.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, «фюреру» Владимиру Путину сообщили о письме. Однако о реакции главы Кремля он не сообщил, мол, «не будет забегать вперед».

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И хотя в письме украинский лидер подчеркнул, что война должна быть завершена путем переговоров, в Москве все дальше повторяют нарратив, что «переговоры на паузе» и возобновятся ли они «зависят от Киева».

«Должна быть проделана хорошая домашняя работа в плане продвижения мирным треком украинского вопроса», — цинично заявил Песков.

По его словам, якобы российская сторона "продолжает общаться с американцами по имеющимся каналам", но вроде бы "официальных каналов общения с Украиной нет".

Письмо Зеленского Путину

Накануне стало известно, что Зеленский впервые написал открытое письмо Путину . Он, в частности, заявил, что полномасштабная война стала следствием политического выбора Кремля.

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Из текста, опубликованного на официальном сайте президента, известно, что президент предложил полное прекращение огня на фронте. По его словам, именно нынешняя линия боевого столкновения должна стать отправной точкой дипломатического урегулирования войны.

Кроме того, глава государства заявил, что российская армия ежемесячно несет значительные потери. В мае — это более 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян.

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