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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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После провала на выборах Трамп набросился на демократов и жестко упрекнул американцев: подробности

Американский лидер обвинил демократов в биржевом крахе и потерях пенсионных сбережений.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

После результатов промежуточных выборов в Конгресс президент Дональд Трамп обвинил демократов в резком падении американского фондового рынка.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Трап назвал ситуацию «печальным зрелищем» и возмущенно выразился, что из-за победы его политических оппонентов сократились пенсионные сбережения американцев.

В то же время ответственность за ситуацию он возложил на самих избирателей, в том числе тех, кто поддержал демократов. Таким образом, американский президент связал биржевые потери с политическими результатами голосования.

«Фондовый рынок пережил один из худших дней в истории из-за результатов выборов. Как же это грустно! Нам понадобилось столько усилий, чтобы достичь невиданного ранее уровня, и вот такой результат. Ваши пенсионные сбережения (401(k)) соответственно сократились. Помните, виноваты были не республиканцы, а демократы», — написал Трамп.

Заметим, заявления прозвучали после того, как Уолл-стрит пережила крупнейшую биржевую распродажу с апреля 2025-го, когда президент США объявил о масштабных таможенных тарифах. Одной из причин падения рынка стали опасения инвесторов, что победа демократов может затормозить развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта, в том числе центров обработки данных.

Напомним, 3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Демократы получили контроль над обеими палатами — Сенатом и Палатой представителей.

Дональд Трамп заявил, что «абсолютно готов» признать результаты голосования, хотя и признался, что удивлен таким итогом. По его словам, в преддверии выборов он провел «масштабные митинги». В то же время, президент дал понять, что не собирается уступать демократам в Конгрессе. Он подчеркнул, что имеет достаточно полномочий для противодействия их инициативам, в частности, пригрозил налагать вето на законопроекты, которые сочтет неприемлемыми.

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