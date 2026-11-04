Дональд Трамп. / © Associated Press

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В Кремле заявляют, мол, надеются на президента США Дональда Трампа и его миротворческие усилия по завершению войны в Украине.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью одному из кремлевских пропагандистов.

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По его словам, Москва якобы «искренне рассчитывает» на продолжение переговорного процесса независимо от результатов выборов в Конгресс США, ведь Трамп продолжает выполнять свои президентские полномочия. Именно поэтому, высказался спикер «фюрера», Кремль надеются, что он и дальше будет заниматься «украинским урегулированием».

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В то же время, на вопрос, может ли обновленный состав Конгресса помешать миротворческим инициативам американского президента, Песков цинично ответил, что это «внутреннее дело Америки».

Представитель Кремля также упомянул о якобы успешных наработках в переговорном процессе, предстоящем раунде трехсторонних переговоров и гуманитарной миссии первой леди США Мелании Трамп.

«Мы надеемся, что все это будет продолжено», — дерзко выдал Дмитрий Песков.

Выборы в Сенат США — что известно

В США 3 ноября состоялись промежуточные выборы в Конгресс — переизбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По промежуточным итогам Демократическая партия сформировала большинство и в Палате, и в Сенате.

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Заметим, что демократы перехватили у республиканцев сразу шесть мест в Сенате. Особенно показательно, что среди них Техас, Канзас и Южная Каролина, где представители Демократической партии не побеждали в течение нескольких десятилетий.

Президент Дональд Трамп «взорвался» громкими оправданиями после того, как республиканцы лишились Конгресса. Он заявил, что «совершенно готов» признать результаты голосования, но он удивлен этим, потому что перед голосованием провел «масштабные митинги». Кроме того, лидер Белого дома объяснил потерю позиций Республиканской партии, что его самого не было в избирательных бюллетенях.

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